C’est sans doute sans grande ambition que Aubel (3e) se déplacera à Gembloux (4e) tant l’effectif de Claude Ernotte est touché. "Benjamin Liégeois est malade et sera en civil, Raph Perin a une entorse et sera absent et sûrement aussi pour notre premier match de play-off, Adri Gerarts a une déchirure au mollet et se soigne toujours, enfin Gauthier Liégeois est malade depuis le début de semaine mais devrait s’aligner", énumère Alex Bousmanne qui fait partie des rescapés aubelois. Tout cela avant de démarrer les play-off jeudi prochain à Mons...