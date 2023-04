FC Liège: "La montée en D2 ? Un moment inoubliable"

"Cette montée fait partie des moments inoubliables de ma carrière. Un des plus beaux. Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous avions réalisé un match exceptionnel, à l’image de notre saison", se souvient Gaëtan Audoor. "D’autres étaient plus forts que nous. Mais chez nous, il y avait une ambiance extraordinaire. Tout le monde se battait pour l’amour du maillot. Nous avions envie de nous donner à 200% l’un pour l’autre et pour le club."

À l’heure d’aller défier Tienen (dimanche, 15h), Liège est tout proche de retrouver l’échelon supérieur. "Cela me fait énormément plaisir. Je suis les résultats de très près et je lis les articles de la presse chaque semaine. Liège a sa place au niveau professionnel. Malheureusement, j’ai rarement l’occasion d’aller au stade, mais je parle encore parfois avec certains anciens qui sont toujours là, lorsque je les croise: François Simons le magasinier, Raphaël Quaranta qui entraîne les filles, Éric Deflandre le T2, Jonathan D’Ostilio le capitaine, etc."