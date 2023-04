Déception (temporaire ?) pour le Casino Spa qui a longtemps lutté pour la montée, soulagement réel du côté de Dison-Andrimont concerné jusqu’à ces dernières heures par la relégation, nos deux régionaux ne joueront finalement pas leur destin ce samedi soir.

"On a préparé cette rencontre comme de coutume et l’ambiance est toujours excellente", affirme Michel Pluys, le coach du Casino Spa assuré de finir troisième après plusieurs déconvenues ces dernières semaines. "La défaite face à St-Louis a fait mal et la perte de Lamy – véritable régulateur du groupe – s’est avérée préjudiciable. On a bien réagi le week-end dernier à Waremme, j’attends des gars qu’ils finissent de la sorte à domicile malgré l’absence de Hendrick toujours blessé."

Les Spadois devront ensuite attendre de savoir si la province de Liège bénéficie d’un second montant vers la régionale puisque, le cas, échéant, Alleur B (2e) refuserait l’offre.

Jusqu’à 4 descendants !

Mais ce n’est pas à l’ordre du jour actuellement, ce qui a d’ailleurs amené le comité provincial liégeois à prévoir (sur son site) trois descendants de P1 vers la P2 au terme de cette saison. Et on pourrait même monter à quatre équipes reléguées si Haneffe (R2) ne parvenait pas à sauver sa peau. Un scénario catastrophe auquel Dison-Andrimont échappera quoi qu’il arrive après la décision du Comité judiciaire ce jeudi soir de sanctionner Sainte-Walburge d’un forfait dans sa partie arrêtée face aux Disonais. Une décision acceptée par le club liégeois qui n’ira pas en appel.

"Et positif à l’average sur Hannut, nous laisserons dans tous les cas quatre équipes derrière nous", se réjouit Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont qui a ainsi renouvelé son bail en P1. "Mes joueurs pourront donc évoluer libérés à Spa, en espérant voir autre chose qu’au match aller qui s’était soldé par un cinglant 52-101. Il faut rappeler que nous étions touchés par de nombreuses absences à l’époque."