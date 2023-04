Arnaud Lambert signe à Robertville !

Arnaud Lambert a annoncé ce jeudi soir à l’entraînement de son club de Francorchamps qu’il est sur le départ. Lambert s’est en effet engagé au Smash Robertville pour la saison prochaine. C’est le défi d’évoluer en Wallonie Bruxelles qui l’a titillé et motivé à franchir le cap au sortir d’une saison canon en P1. "Arnaud coche toutes les cases" résume le joueur du lac Guillaume Lerho. "Il nous assure un noyau plus large et compétitif. Et puis il est de la région et il a la bonne mentalité, il est sympa."