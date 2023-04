Top 6 ce 1er  mai 2023: voici tout ce qu’il faut savoir sur ce grand rendez-vous du tennis de table

On vous parle par ailleurs de la P1 et on se tourne vers la P2 avec Jeremy Joseph qui s’avance avec humilité. "J’ai été régulier sur la saison et j’ai totalisé le plus de points", analyse le Spadois. "Mais ça ne fait pas de moi le favori. Kevin Marlet du Pingouin est fort sous les projecteurs et sera coriace sur une compétition d’une journée."

Ensuite, pour la P3, écoutons Gilles Talmasse. "J’ai eu un début de saison en demi-teinte", se rappelle le Wegnolais d’Ozanam. "Puis un coéquipier m’a signalé que je pouvais prétendre au Top 6 et ça a été un déclic, ça a relancé ma saison. Évidemment, il y a Didier Maurage mais je vais tout faire pour l’emporter."

La P4 aura une connotation féminine avec Lennie Strebelle. "Je reviens après un arrêt de trois saisons", relate la Verviétoise. "Un jour n’est pas l’autre mais si je suis en forme, dans la lignée de ma belle saison, je peux performer."

C’est en P5 qu’on verra pour la première fois un joueur de Bolland. "En 2020, l’annulation du Top 6 m’avait privé d’une première participation et c’était une grosse claque", se rappelle Gilles Talmasse. "Alors l’objectif est atteint avec la qualification et je voudrais juste m’amuser."

Enfin, dans la division 6, le joueur de Francorchamps Thomas Cupers en est déjà à sa deuxième participation à 16 ans. "J’aurai le coaching de Christian Brixhe. Je connais mes adversaires et ça va m’aider pour bien jouer."

Voici la liste des joueurs et joueuses qui seront présents à Malmedy

Nationale

Demal Gwennael (Tiège)

Parotte Michaël (Tiège)

Douin Mathis (Minerois)

Eppe Vincent (Welkenraedt)

Hansoulle Kevin (Tiège)

Svren Beligdorg (Tiège)

Provinciale 1

Jenchenne Pierre (Robertville)

Lerho Guillaume (Robertville)

Lambert Arnaud (Francor.)

Remen Nicolas (Robertville)

Hazard Nicolas (Stavelot)

Daumen Benjamin (Francor.)

Provinciale 2

Joseph Jeremy (Spa)

Hardy Benoit (Minerois)

Marlet Kevin (Stembert)

Blaise Sebastien (Malmedy)

Ponte Stephan (Minerois)

Brixhe Olivier (Francorchamps)

Provinciale 3

Maurage Didier (Montzen)

Talmasse Gilles (Wegnez)

Agneesens Romain (Spa)

Galle Cedric (Stavelot)

Renkens Fanny (Montzen)

Nyssen Didier (Dolhain)

Fanny Renkens sera heureuse d’être là. ©Eda Éric Muller

Provinciale 4

Loppe Stéphane (Tiège)

Strebelle Lennie (Vervia)

Hermans David (Dolhain)

Grosjean Luc (Dolhain)

Renkens Didier (Montzen)

Fafchamps Raphaël (Montzen)

Provinciale 5

Kerstges Noa (Eupen)

Englebert Jean-Claude (Montzen)

Hackens Youri (Eupen)

Crasson Laurent (Minerois)

Bardoul Ronny (Raeren)

Baumans David (Bolland)

Provinciale 6

Dobbelsteinne Patrick (Dison)

Grun Alain (Dison)

Quintero Sebastian (Tiège)

Cupers Thomas (Francorchamps)

Rulmont Theo (Robertville)

Piette Christian (Minerois)