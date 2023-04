Place à la 9e Montée Historique de Forêt-Trooz

Souvenez-vous, il y a douze mois, la Montée Historique de Forêt-Trooz avait permis à cette commune des bords de Vesdre de renouer avec une atmosphère festive moins d’un an après les terribles inondations ayant touché la région. Pour sa 9e édition, l’Ecurie du Maquisard a évidemment décidé de ne pas changer ses bonnes habitudes, avec un QG de l’épreuve toujours situé au Garage Delhez et Fils, à quelques encablures du départ, et ce tracé de 2335 mètres caractérisé par un asphalte d’excellente qualité, des courbes connues et reconnues pour leur variété, ainsi qu’une arrivée peu après le passage de l’incontournable château à la française marquant l’entrée dans le petit village de Forêt.

"Encore possible de s’engager"

"Nous tenons avant tout à annoncer aux équipages qu’il est encore possible de s’engager, entame Robert Vandevorst, président de l’écurie du Maquisard. À même date, le nombre de concurrents est moins important que par le passé. L’un des raisons trouve sans doute son origine dans le refus enregistré par l’Écurie Baudouin Visétoise d’organiser la course de côte de Trasenster. Ce qui a entraîné sur les réseaux sociaux des commentaires allant dans le sens d’une non-organisation de la Montée Historique de Forêt-Trooz par l’Ecurie du Maquisard. C’est évidemment totalement faux ! Nous pouvons définitivement assurer que la 9e édition aura bien lieu le dimanche 14 mai. Nous regrettons la décision à laquelle nos collègues et amis de la Baudouin Visétoise ont dû faire face, mais au risque de nous répéter, cela ne concerne pas Forêt-Trooz !"

Quant aux déficiences du nouveau programme d’inscription sur le site de l’ASAF, qui doit encore être corrigé, elles n’ont pas facilité les engagements, notamment pour les concurrents souhaitant prendre une licence d’un jour, majoritaires sur ce type d’épreuve. En cas de souci pour s’inscrire, les pilotes peuvent d’ailleurs directement prendre contact avec l’Ecurie du Maquisard via Christian Bernard au 0745 95 18 04, en soirée de préférence.

Sportivement, la journée se déroulera comme de coutume en mode ‘démo’jusqu’à 16h30, avant la traditionnelle "Montée en Or" constituant la partie chronométrée de l’événement. Et à ce petit jeu toujours très apprécié, le "local hero" Johnny Delhez (Ford Escort Mk2) remettra son titre en jeu. Il trouvera sur sa route un certain… Jean-Pierre "Vande", qui pilotera, à des fins de mise au point, la nouvelle Porsche 911 Carrera RS 2,7 litres de Daniel Reuter. Un bolide acquis en France, qui a été adapté aux routes belges, notamment pour ce qui est des suspensions. Voilà qui promet…

Un plateau varié

S’il est une particularité des Montées en Or organisées par l’Ecurie du Maquisard, c’est de proposer au public un plateau toujours varié, avec, dans l’état actuel de la liste des engagés, la présence assurée de voitures aussi différentes que les Volkswagen Coccinelle, Mercedes SLK, Fiat X1/9 Abarth Prototipo, Renault 5 Alpine Groupe 2, Porsche 356 Pré-A, Alpine Europa Cup Replica, NSU TT, Mazda MX-5, etc. En plus des habituelles BMW E30 et E36, éternelles odes au spectacle, et des courues Volkswagen Golf de la deuxième génération.

Un plateau qui sera évidemment complété et enrichi dans les prochains jours.