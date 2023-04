Maxime Haot déjà de retour au top: "J’ai vraiment voulu tout arrêter"

Pourtant, le week-end dernier à Etalle, le Verviétois a remporté la troisième et ultime étape de l’Arden Challenge pour élites 3 et masters – 80 km avalés à 40 km/h de moyenne. Un très grand soulagement, évidemment.

"Je n’ai pas l’entraînement des autres saisons, ni les mêmes sensations. Je ne me sentais vraiment pas capable de gagner. Je trouve que c’est tôt par rapport à mon accident", commente Maxime Haot, qui ne pensait d’ailleurs pas forcément poursuivre la compétition. "En fait, après ma chute, je suis resté motivé… puis au fur et à mesure des nouvelles du médecin (qui m’a expliqué que j’aurais des séquelles à vie), j’ai eu un genre de dégoût et j’ai vraiment voulu tout arrêter." Longtemps, cette idée lui reste en tête. "Mais je ne voulais pas stopper sur une chute. J’ai jamais eu peur de remonter sur le vélo mais j’étais démotivé." En plus, "l’hiver a été compliqué pour m’entraîner parce qu’avec le froid et l’humidité, j’ai mal au dos puis j’ai eu beaucoup de choses dans ma vie qui m’ont un peu empêché de rouler. Finalement, quelques gars de l’équipe (NDLR: O2 Team Liège) m’ont remotivé. J’ai alors repris correctement." Bref, ces péripéties non négligeables font dire à l’ancien champion de Belgique que "cette victoire-là fait du bien, mentalement surtout".

Si sa situation s’arrange petit à petit (il a aussi repris le travail normalement en décembre), Maxime Haot n’en a pas terminé avec cette vilaine chute. "J’ai un tassement de vertèbre à vie donc je dois compenser avec du gainage pour ne pas avoir mal à la longue", précise-t-il en effet. Se remettre à gagner est assurément, quoi qu’il arrive, d’ores et déjà une superbe… victoire sur le destin.