La première manche (P1) avait lieu ce 21 avril 2023. Et si les Verviétois (11es, en bas de tableau mais sauvés) et les Herviens (9es, dans le ventre mou) n’avaient plus rien à jouer, ils avaient tout de même hâte de disputer ce derby. Pour rappel, les deux équipes se croisaient déjà aux étages inférieurs.

"Essalem Verviers s’est montré plus fort que nous vendredi dernier. Le score, 2-5 (NDLR: buts de Demelenne et Rexhepi pour Herve ; doublés d’Abdoullah Akdim et Josué Bunga, et but de Rachid El Barkani pour Verviers) est logique. Il n’y a rien à dire. Nous avons commis trop d’erreurs pour revendiquer quoi que ce soit" avouait Anthony Niro pour HDKP qui jouait à nouveau ce mercredi. Et là, il y avait du mieux. D’autant que c’est le leader (et déjà champion) TDM Ans qui se déplaçait à Theux, là où évoluent les Herviens. "On s’incline 7-8, c’est une nouvelle défaite mais celle-ci est encourageante en vue de vendredi. IL y a un peu de frustration car on méritait mieux…"

Demelenne (2), Rexhepi (2), Smets (2) et Ridelle (1) ont secoué les filets de l’adversaire et tenteront de faire pareil ce 28 avril. Car ce vendredi, les Herbagers retrouveront Essalem Verviers, en demi-finale de Coupe de province. Ce sera à 22 heures à Beyne-Heusay. "Si on gomme ces erreurs individuelles et collectives, on peut faire quelque chose. Il est hors de question de tendre une troisième fois la joue face à une équipe qui nous a battus deux fois en championnat" estime Anthony Niro.

Essalem sans coach ce vendredi

Du côté d’Essalem Verviers, les hommes du coach Zafer Bahadir voudront "confirmer la belle prestation de vendredi dernier. Je suis confiant en mes joueurs. Toutefois, je ne pourrais pas être au match car mon fils cadet se marie" annonce le T1 verviétois.

HDKP Team Herve veut prendre sa revanche en Coupe face à Essalem Verviers: "Ne pas tendre la joue une 3e fois!" (photos)

Le Celtic s’incline

Pendant ce temps-là, à Aubel, le Celtic s’est incliné 2-4 face au MF Slins, actuel 3e de P1. "On était menés 0-2, on revient à 2-2 via les buts de Kever et Thelen. On a fait un super bon match contre une très belle équipe. On pousse et eux aussi puis ils font le 2-3 puis 2-4. On avait les armes pour les embêter mais c’était très costaud en face" estime le portier aubelois Maxime Colson.