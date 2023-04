Dison-Andrimont empoche les trois points du match arrêté à Ste-Walburge et est sauvé

Le 18 avril, soit il y a plus d’un mois, la partie entre Sainte-Walburge Liège C et Dison-Andrimont était interrompue suite à une bagarre déclenchée dans les tribunes locales. Le marquoir affichait alors 55-56 (dans le troisième acte) en faveur des Disonais. Le Conseil judiciaire de Liège a (enfin) traité ce dossier ce jeudi soir.