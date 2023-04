Xhoffraix assure sa 2e place, amélioration remarquée des dames d’Andrimont

Le titre de P2B dans la poche des Herviennes, Xhoffraix devait penser à confirmer sa deuxième position au classement. C’est chose faite, de belle manière, avec une victoire 6-0 contre Pierreuse. Grâce à Caroline Muller (2x), Cathleen Keller (2x), Alina Giebels et... un autobut. "Il suffisait d’un petit point pour assurer et mon équipe a fait le job. Le mérite en revient aux joueuses qui se sont appliquées tout au long de la saison. Que ce soit les cadors où les nouvelles recrues qui ont su répondre présent lors de leurs prestations", se réjouit Didier Guilleaume, l’entraîneur principal de la rue de la Tournerie. Reste un ultime devoir, ce 30 avril à 18h (le dernier match de la saison programmé dans la série, d’ailleurs), au FC Eupen. "Pour finir sur une nouvelle note positive", poursuit Didier Guilleaume. "En confortant aussi le titre de meilleure buteuse de la série pour notre goleador Cathleen “boom boom” Keller." En terminant dauphines, les Xhoffurlaines sont aux premières loges en cas de montant(s) supplémentaire(s) de P2 à P1. "On en a discuté et on se dit que si on a l’opportunité de monter, on doit la saisir", annonce la capitaine Alice Favarin.