Tiège A se maintient en nationale 1, Minerois A en nationale 3

Un très bon second tour de Minerois A

Pour la saison prochaine, l’équipe perd Kevin Léonard qui évoluera à l’Astrid pour se rapprocher de son domicile de Waremme. Un transfert ne sera pas un luxe. Tiège voit arriver Thomas Malempré de Ninane et Laurent Melen de Minerois mais ce ne sont pas des joueurs pour l’équipe A. De son côté, Minerois, comme on sait, a "skratché" son équipe B, faute de volontaires pour jouer en Wallonie-Bruxelles la saison prochaine. Par contre, l’équipe A a reconduit son bail en nationale 3. "Fabrice Di Vincenzo et moi-même avons été longtemps blessés", témoigne Mathis Douin. "Mais le second tour a été très bon. J’ai apprécié l’esprit d’équipe qui était bon. Maxime Degive a affiché un bon mental et sorti de gros matchs. Mon bilan est également positif et me permet de monter B2. Je voulais que l’équipe reste en N3 et c’est accompli."

Maxime Degive quitte le navire pour poursuivre son développement à Vedrinamur. L’équipe sera axée sur l’incontournable Tom Lambiet, Stephan Stempien et Mathis Douin qui joueront chaque semaine. Arnaud Scheen et Fabrice Di Vincenzo se partageront la dernière place pour une équipe à l’image du club qui mêle jeunesse et expérience.