Premier podium mondial pour le Verviétois Tom Rensonnet: "Je suis heureux, mais éreinté"

"Je suis heureux, mais éreinté", avouait le jeune pilote du RACB National Team. "Ce fut un rallye terriblement éprouvant. On se levait aux aurores et on s’endormait tard. L’épreuve comptait de longues liaisons mais les spéciales étaient surtout délicates à appréhender avec un changement constant de grip, des routes très polluées et des virages souvent négociés à haute vitesse. Une chose est sûre, ce Rallye de Croatie ne ressemblait en rien aux épreuves belges."

Heureusement, après la neige suédoise, Tom Rensonnet et son équipier Loïc Dumont ne partaient pas complètement dans l’inconnu pour cette manche sur asphalte.

"Voici trois semaines, nous avions disputé un rallye qui reprenait en partie l’itinéraire de l’épreuve mondiale. Quoi qu’il en soit, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris tout au long du week-end. Lors du deuxième passage dans plusieurs spéciales, j’ai souvent amélioré mes chronos alors que les routes étaient plus sales et de nombreux virages tapissés de graviers."

Et pourtant, Tom ne pouvait cacher une petite pointe de déception malgré sa deuxième place.

"Quand le leader en Junior a été contraint à l’abandon, nous n’avons pas pu prendre la tête de la catégorie. C’est à ce moment précis que le moteur de notre Ford Fiesta a montré des signes de fatigue. C’est la course, mais le plus important est qu’on n’ait pas commis d’erreur sur ce terrain truffé de pièges."

Quant à Grégoire Munster, ce ne fut pas son meilleur week-end en WRC2, victime de problèmes techniques sur sa Ford Fiesta Rally2 le premier jour, il put heureusement accumuler les kilomètres les deux autres jours et rejoindre finalement l’arrivée.