P1: l’Espoir Minerois et Aubel peuvent encore croire au top 5, Bellevaux troisième ?

Ainsi, le podium de Fléron est en danger puisque Bellevaux, 4e, ne pointe plus qu’à trois unités (et même nombre de succès). Les dames de l’avenue de l’Espace sport ont vu leur avance fondre en cette fin de saison. Le week-end passé, elles ont été vaincues 0-4 par Aubel (buts: Bodson 3x, Biemar 1x). "Nous avons profité d’une équipe adverse déforcée, mais combative, pour faire le travail", souligne Audrey Welter, la joueuse-entraîneur des Vertueuses. La rencontre de ce 30 avril entre Aubel et… Bellevaux, justement, vaudra le détour: les Malmédiennes peuvent rêver de la 3e place en cas de victoire conjuguée à une défaite fléronnaise à Oudler, donc, alors que les Siropières ont encore mathématiquement une chance de finir 5es. Un rang occupé par Cointe (qui aura du boulot face à Aywaille), deux unités plus haut, tombé samedi à Sart-lez-Spa (2-1). "Une 7e place serait déjà très satisfaisante. Nous avons gaspillé 5 points à Fraiture et Seraing", tempère Audrey Welter.

Pour intégrer le top 5, Aubel devra, en plus, compter sur un faux pas de La Minerie, équipe classée qu’à une petite unité de Cointe – dès lors la mieux placée en cas de "couac" des filles de la plaine. Des Minières qui viennent de battre Oudler 2-1 grâce au doublé de Natascha Wilden. "Ha, si seulement cette envie et cette mentalité avaient été affichées tout au long de la saison", déclare Stefano Senis, le T1.

Signalons enfin le large succès de La Calamine à Seraing (1-7), d’Elsaute contre Fraiture (5-1) et de Liège B, par forfait, devant Saive.

Au programme ce week-end: Aubel – Bellevaux, Oudler – Fléron, Fraiture – Sart, La Calamine – La Minerie, Saive – Elsaute, Cointe – Aywaille.