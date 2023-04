Le Cosmos Stavelot sérieux

Ainsi, après avoir signé une victoire en match d’alignement début de semaine (3-2 face à Etalle), le Cosmos Stavelot (9e) a pris un point supplémentaire vendredi face à Anhée (3-3, doublé de Custinne et but de Bertrand). "Un partage logique" estime le président stavelotain Jean Roufosse.

Ottoman Verviers sans motivation

Enfin, Ottoman Verviers (5e) est tombé dans le piège face à l’antépénultième Etalle. "On sent que c’est la fin de saison. On a dû jouer avec des membres du comité et ceux qui étaient disponibles" détaille Umit Bariskan. "On gagnait 2-0 mais ils l’emportent 3-5. On a joué sans réelle motivation." Le doublé d’Akin Ozdemir et le but d’Enes Isiktekiner ne rapportent donc rien…