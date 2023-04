La Team GSI Verviers signe trois premiers renforts

Ces annonces font suite à la dernière défaite de GSI, 8-7 dans la salle d’Euro Kraainem. "On a appris le jour même que nous n’avions pas de gardien. J’ai donc joué en gardien volant" explique Anthony Rox. "Disons que c’était un match de préparation en vue de la saison prochaine. Même si avec un peu plus de réussite, on aurait pu prendre quelque chose…"