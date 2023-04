La P1 de Dison-Andrimont enfin fixée ce jeudi ?

On vous en parlait début de semaine : la P1 de Dison-Andrimont était toujours dans l’attente dans le dossier concernant le match Sainte-Walburge Liège C et Dison-Andrimont du mois dernier. Une rencontre interrompue suite à une bagarre dans les tribunes locales. Depuis, les clubs n’avaient aucune nouvelle du Conseil judiciaire. On apprend que le dossier sera finalement traité ce jeudi. Pour rappel, l’issue de cette rencontre pourrait avoir une incidence dans la lutte pour le maintien et faire les affaires des Andrimontois en cas d’issue favorable. "Le souci vient des procureurs de l’AWBB qui sont en retard dans le traitement des dossiers" assure le Comité provincial judiciaire à Sudinfo. "Nous avons fait notre travail et convoqué arbitres, délégués et clubs ce jeudi". Dison-Andrimont va désormais croiser les doigts…