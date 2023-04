Équipe-type: voici le 26e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe de cette semaine. ©ÉdA

Derrière

Entre les perches, Jonathan Leruth (Battice B, P4F) a une nouvelle fois prouvé qu’il est le meilleur gardien de la série. Ses arrêts déterminants face à Stembert ont permis aux Batticiens de l’emporter sur le plus petit écart.

À gauche, on retrouve Joël Fickers (Honsfeld, P3D). Un assist après 38 secondes dans le match pour le titre et une prestation solide comme tous les jeunes défenseurs de Honsfeld. Au centre, Michael Degueldre (Hombourg, P1). Le défenseur central hombourgeois retrouvait une place de titulaire sur le terrain de Malmedy. Il a livré un match autoritaire. Bastien Hungs (La Calamine, D3B ACFF) a mis ses couleurs sur du velours avec son doublé, dont un magnifique coup-franc.

Florian Samray (Malmedy, P1): un but et une prestation sobre et efficace pour l’arrrière-droit malmédien face à Hombourg.

Milieu

Nicolas Donnay (Honsfeld, P3D) s’est montré décisif sur le flanc. De l’activité offensive et surtout un gros boulot à la récupération, il était venu à Honsfeld pour remonter en P2, il l’a fait.

Une frappe somptueuse des trente mètres a ponctué la très belle prestation du médian Benjamin Demoulin (Franchimont, P2C). Elle a aussi offert trois points importants dans la course au tour final. Quand Maxime Heinen (Weywertz, P2C) tourne, c’est tout Weywertz qui tourne. Ses deux buts inscrits à Heusy ont ponctué sa prestation XXL.

À droite, Pierre Fortemps (Aubel B, P2B) a inscrit l’unique but des siens dans le derby à Minerois.

Attaque

Daniel Henkes (Honsfeld, P3D) a encore été une fois décisif et auteur de quinze buts en dix matches. Pas mal pour un retraité. À ses côtés, William Belle (La Calamine, D3B ACFF) est l’homme en forme à La Calamine. Un nouveau but important du jeune attaquant pour faire le plein de confiance.

Sur le banc, mais…

Maxime François (Elsaute, P1), Thomas Cordonnier (Trois-Ponts, P2C), Andy Malmendier (FC Eupen B, P4F), Abdissamad Azzouzi (Andrimont, P3C), Grégory Willems (Andrimont, P3C) auraient pu intégrer l’équipe eux aussi.

Le coach

Coaching gagnant de Tony Niro (Aubel, P1). Spits et Rexhepi, entrés en 2e mi-temps, ont tous les deux marqué et permettent à Aubel de rester en course pour une qualification en vue du tour final.