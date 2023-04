"Ces dernières semaines, mes projets personnels ont changé et ma motivation à rester à l’étage supérieur également", précise celui qui a décroché le titre de P2C avec Stavelot.

"J’ai choisi Rechain-Lambermont (NDLR: le nouveau club né de la fusion entre Rechain et Lambermont) car j’y retrouve Quentin Slupik, un coach que j’ai connu durant deux saisons à Verviers. De plus, le projet sportif proposé est intéressant et je connais déjà plusieurs joueurs du futur noyau."

Pour rappel, l’ancien buteur verviétois a fait ses classes de jeunes à Rechain. Après des passages à Pepinster, Jalhay et Verviers, il était revenu au club durant deux saisons, avant de rejoindre Spa puis finalement Stavelot.