Verviers aura besoin d’un exploit au Lara pour monter en D1 mais le suspense reste entier (photos)

Grâce à cette courte défaite subie à domicile, rien n’est perdu et le suspense reste entier pour l’ultime rencontre. "C’était un vrai match au sommet, avec du public comme jamais. Plusieurs centaines de spectateurs étaient présents pour encourager l’équipe. C’était vraiment un petit chaudron", commente le manager de l’équipe première, Damien Leruth.

Un match "de très bon niveau"

Au cours d’un match "de très bon niveau", les Béliers ont fait jeu égal avec leurs adversaires, pourtant plus forts sur papier. "C’était équilibré et le Lara a même estimé que nous méritions le match nul", résume-t-il. Après quelques minutes de jeu, le Lara parvient à ouvrir le score, sur PC. "Ils ont un joueur exceptionnel pour tirer les PC. D’ailleurs, sur les cinq qu’ils ont, ils en marquent trois", souligne Damien Leruth.

Menés, les Verviétois continuent de pousser et parviennent à égaliser, sur PC eux aussi, grâce à Léopold Langen. Dans la foulée, Diego Jacques donne même l’avantage aux siens, juste avant la demi-heure de jeu (2-1). "C’est certainement notre meilleur deuxième quart-temps de toute la saison. Mais continuer à prester au même rythme le reste de la rencontre était impossible", précise le manager. Du coup, le Lara est revenu dans la partie, puis a définitivement pris l’avantage (2-3) jusqu’au coup de sifflet final. "On aurait pu essayer d’aller chercher le 3-3, mais on voulait aussi éviter de trop nous exposer. Il n’y a qu’un but d’écart, donc tout reste possible. La pression est clairement sur cette équipe du Lara, qui veut absolument remonter en D1. De notre côté, notre saison est déjà pleinement réussie. Si on monte, ce sera la cerise sur le gâteau. En tout cas, on n’aura rien à perdre au retour", commente Damien Leruth à propos du match de dimanche prochain, décisif.

Pour rappel, de leur côté, les Dames (D3A) ont réalisé un partage (2-2) contre le Stix dimanche et n’ont donc pas encore pu acter leur montée en D2. Elles n’ont besoin que d’un petit point, dimanche à Olympia.

Verviers 2 – Lara 3

Buts RHCV: L. Langen sur PC (1-1, 26e) D. Jacques (2-1, 29e).