Quatre nouvelles arrivées à l’Union Limbourg

Le futur coach de l’Union Limbourg Cédric Flon annonce l’arrivée de quatre nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine. Le médian Ludovic Fassotte et l’offensif Tyrone Erkens suivent le mouvement et rejoignent sept de leurs coéquipiers de la SRU Verviers qui se sont déjà engagés avec la maison dolhaintoise. Le défenseur Marvin Bolmain (Lontzen, P3) et le milieu de terrain Logan Nys (Baelen P3) évolueront eux aussi en Bleu et Noir lors du prochain exercice.

Carnet rose à Charneux

Les Charneutois ont eu l’occasion de faire la fête dimanche dernier, après leur victoire importante face à Olne B. Clément Ernst a en effet révélé qu’il allait devenir papa pour la 1re fois. Sylvain Charbon en a lui profité pour annoncer qu’il allait se marier. Le mariage de son frère Cyril est également prévu en cette année 2023.

Les adieux des frères Monnard

Vincent et Nicolas Monnard ont fait leurs adieux à l’Union Limbourg. Les deux clubmen disputaient en effet le dernier match de leur carrière footballistique à domicile. (Fa. Ro.)

Provinciale 4G

Tous les yeux rivés vers Franchimont B dimanche

Oudler a une occasion en or de gagner le titre dimanche sur le terrain synthétique de Franchimont B. Toute la série suivra ce match avec intérêt, et surtout les Stavelotains, qui attendent un coup de pouce des Franchimontois. "On va jouer notre jeu habituel, promet Miguel Ruiz-Marin. S’ils sont champions chez nous, c’est parce qu’ils auront été les plus forts, pas parce qu’on aura levé le pied."

Raymond Heiners arrête à Honsfeld B

Après 22 ans comme coach, dont quatre de l’équipe B, Raymond Heiners a décidé d’arrêter à Honsfeld B. "J’ai préparé les jeunes pour la P4, maintenant je peux m’en aller et laisser la place à quelqu’un d’autre." C’est Jérémy Bodarwé qui prendra sa succession. Il sera secondé par le T2 actuel, Pascal Thelen.

Stavelot B se renforce encore

Déjà renforcé, le club qui sera entraîné par Florian dalleur a annoncé de nouveaux transferts. Thomas Leugen (Malmedy B), Jordy Tombeux (Chevron) et Garry Namotte (Franchimont) ont signé. "Des négociations son en cours aussi avec Spa pour Kerem Yürük et Tristan Bragard", informe le futur coach. (F.Z.)