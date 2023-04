La dernière d’Yves Voos

Pour sa dernière à domicile, le coach de l’Entente Pepine Yves Voos a été mis à l’honneur par son club avant la rencontre. "Je remercie les dirigeants pour ce geste" commentait le technicien qui mettra un terme à son parcours d’entraîneur.

Record de gardiens ?

Alors qu’il a été contraint d’aligner au goal Daniel Antoine, son entraîneur des gardiens, le coach de Bolland Antoine Wilkin a dû le sortir sur blessure à l’heure de jeu et le remplacer par Miraglia, un joueur de champ. Depuis le début de la saison, ils sont désormais… 8 à avoir pris place dans les cages bollandoises. Un record ?

Provinciale 3D

Elsaute B sans gardien

Exclu ce dimanche face à Sart B, le gardien elsautois Mathis Breuer pourrait louper le tour final en cas de suspension. Mais l’arbitre a noté sur son rapport que l’exclusion est suffisante. Par ailleurs, Ayoub Bouanani reprendra cette semaine.

Polis remercié et fier

Avant la rencontre entre Saint-Vith et Goé, le coach goétois Thierry Polis a reçu un cadeau de son ancien club. "Cela me fait chaud au cœur. Je suis très fier d’avoir participé au sauvetage de Goé, c’est du bonheur pour tout un club, mais aussi d’avoir qualifié Saint-Vith pour le tour final."

Serge Kessel quittera la SRU

L’actuel entraîneur de la SRU Verviers, Serge Kessel, ne poursuivra pas l’aventure la saison prochaine. "C’est désormais officiel, il nous faudra un nouvel entraîneur, confirme Nicolas Heinen, pour le comité du Skill. Je ne m’explique pas trop les départs de nombreux joueurs pour Limbourg. Ces mêmes joueurs avaient marqué leur accord pour qu’on se sépare de Cédric Flon et ils décident maintenant de le suivre."

Nicolas Heinen dans le jeu

En l’absence de Serge Kessel, parti en vacances, Nicolas Heinen était T1 mais aussi réserviste. Suite aux blessures de Dupret et Martin, l’ancien gardien a même dû disputer 45 minutes dans le jeu.

Des dernières à Cornesse

Benjamin Wadeleux sera absent la semaine prochaine, il a disputé son dernier match pour Cornesse. Jean-François Davin sera suspendu la semaine prochaine.

Tour final

On sait déjà que Butgenbach terminera à la 5e place et débutera le tour final en déplacement. Pour Saint-Vith, Walhorn et Elsaute B, l’objectif est de terminer sur le podium pour commencer à la maison. Comme Walhorn et Saint-Vith s’affrontent, une victoire d’Elsaute B serait synonyme de podium assuré.

Félicitations

De nombreux entraîneurs de la série tenaient à féliciter Honsfeld et son entraîneur Pascal Jost pour leur titre de champion.