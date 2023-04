Flèche Ardennaise 2023 : "La course la plus dure du pays", à Stavelot le 7 mai (vidéo)

"Nous avons toujours cette volonté d’en faire la course la plus dure du pays – une véritable étape de montagne. Proportionnellement, même Liège-Bastogne-Liège pro ne l’est pas autant. Nous voulons avoir des grimpeurs comme vainqueurs, à l’image de Romain Grégoire l’année passée. Nous avons en plus eu d’excellents retours en 2022: coureurs et managers sont heureux d’avoir un parcours si difficile", indique Renaud Collette, nouveau président de l’ASBL Flèche Ardennaise. "J’ai fait mes calculs lundi soir: sur Liège-Bastogne-Liège, les coureurs grimpent en moyenne 17 mètres par kilomètre. Ici, nous sommes à 21 mètres", ajoute Maurice Pirard, vice-président. "Nous voulons être une référence en Belgique et au-delà."

Depuis le cœur historique de la cité des Blancs Moussis, la Flèche Ardennaise se déclinera en quatre boucles "avec un final très sélectif", précise le directeur de course Mathieu Pirard, selon qui "nous ne pourrons pas assiste r à un sprint massif". En 2022, le lauréat Romain Grégoire avait été le plus malin sur les pavés pour devancer deux coureurs: Lennert Van Eetvelt (2e) et Thomas Gloag (3e).

Les pentes les plus craintes seront sans doute le Thier de Coo (km 142) et le Stockeu (ultime bosse du tracé). Dans l’ordre, les 17 GPM seront: Falise, Lamonriville, Chôdes, Thirimont, Lamonriville, Beaumont, Brume, Fosses, Wanne, Haute Levée, Rosier, Xhierfomont, La GLeize, Thier de Coo, Amermont, Renardmont et Stockeu. Pas une mince affaire.

"Go" à 12h15, arrivée vers 16h45, avenue Ferdinand Nicolay.

Un écran géant mis à disposition par la Ville de Stavelot permettra de diffuser des vidéos de l’épreuve en léger différé, le jour-J, pour les spectateurs présents.