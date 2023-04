Edward Still et l’AS Eupen se séparent

Pour rappel, l'ex-entraîneur de Charleroi Edward Still, dont le bilan chiffré à l'AS est de 12 points pris sur 51 possibles, était sous contrat à Eupen jusqu’en juin prochain.

Voici le communiqué officiel du club eupenois:

L’AS Eupen et son entraîneur en chef Edward Still mettent fin à leur collaboration. D’un commun accord, la KAS Eupen et Edward Still ont décidé de ne pas prolonger leur contrat pour la saison à venir.

Edward Still a repris l’équipe de l’AS Eupen le 22 novembre 2022 en tant que nouvel entraîneur principal et a atteint avec son équipe l’objectif de la saison, à savoir le maintien en Jupiler Pro League.

La KAS Eupen remercie Edward Still pour son travail compétent et la collaboration positive avec le staff des entraîneurs, les joueurs, la direction et tous les collaborateurs du club.

La KAS Eupen souhaite à Edward Still beaucoup de succès pour la suite de sa carrière !