"Il y a un an déjà, j’étais hésitant. Et cette année, j’ai pris le temps de réfléchir. J’ai finalement rempilé, puis j’ai senti que je n’étais plus vraiment en odeur de sainteté aux yeux du coach (NDLR: Benoit Waucomont)" nous a-t-il confié. "Et je ne veux pas faire la saison de trop. J’ai passé six ans à Richelle, on va disputer le tour final. Je pense que c’est le bon moment pour partir."

S’il évoque "une fracture avec l’entraîneur", Charles Weber fait évidemment la part des choses. "Je l’apprécie humainement, notre désaccord ne porte que sur le football" précise celui qui a fait part de sa situation au président richellois Fabian Bruwier. "Il a bien compris que c’était mon souhait et il respecte mon choix."

Passé par les jeunes de l’AS Eupen, puis deux ans à La Calamine, Charles Weber ne s’en cache pas: il souhaiterait continuer d’évoluer en nationale la saison prochaine. "Je ne ferme pas la porte à la P1, mais ma priorité va à la nationale." Et, idéalement, celui qui est originaire de Thimister mais qui vit désormais à Herve souhaite rester dans la région. Dison, La Calamine, Raeren-Eynatten et les promus d’Elsaute partiraient dès lors avec un petit avantage sur la concurrence. "On verra bien. Le souci, c’est que la plupart des noyaux sont déjà bouclés. Je sais donc qu’il faudra se battre pour faire sa place" ponctue l’ailier polyvalent de 28 ans.