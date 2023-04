Ballons d’or et buteurs L’Avenir Verviers: voici les chiffres au 25 avril 2023 en P1, P2B, P2C, P3D, P4F et P4G

Découvrez les classements des buteurs, les capés du week-end football de ces 22 et 23 avril 2023, et la situation des classements au sein des Ballons d’or L’Avenir (Le Jour) Verviers en P1, P2B, P2C, P3D, P4F et P4G.