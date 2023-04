"Vincent Heins mérite une autre sortie que ça" commente Steve Gilis

Beaucoup trop même. Résultat des courses: Ster-Francorchamps n’a plus son sort entre ses mains. Pour disputer le tour final, les hommes de Vincent Heins n’ont plus qu’une option: ils devront obligatoirement l’emporter contre Geer le week-end prochain et espérer un faux-pas d’Aubel (contre Malmedy) ou de Fize (à Hombourg). "Ce sera chez nous et il va falloir tout donner pour n’avoir aucun regret. En tout cas sur ce match-là. Parce que, forcément, si ça ne passe pas, il y en aura beaucoup quand même, des regrets" poursuit le médian sterlain.

Alors qu’il a passé plus de la moitié de son parcours en équipes premières sous les ordres de Vincent Heins, Steve Gilis espère aussi offrir un autre final à son coach fétiche (pour rappel, ce dernier mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison). "C’est d’autant plus décevant. On a tous à cœur de lui offrir un denier tour final. Il mérite vraiment une autre sortie que ça." Pour la lui offrir, ses joueurs savent donc ce qu’il leur reste à faire. Puis il faudra espérer. Dans le cas contraire, les regrets risquent de trotter très longtemps dans les têtes sterlaines.