But: M. Giet (0-1, 82e).

Dans ce match au sommet, Stavelot B a fini par s’imposer. "On a assisté à un match engagé, sans beaucoup d’occasions, analyse Michaël Ziant. Mes sentiments sont tout de même un peu partagés vu la victoire d’Oudler." Côté Bullange, la déception était grande pour Raphaël Lognoul. "Je peux accepter la défaite quand l’adversaire est meilleur mais pas quand il gagne grâce à l’arbitrage. Je retiens qu’on a fait jeu égal avec Stavelot B malgré les renforts de la P2."

Oudler 5 – Chevron 0

Buts: L. Henkes (1-0, 7e), A. Kleis sur pen. (2-0, 20e), M. Kockelmann (3-0 et 4-0, 37e et 54e), J. Michaeli (5-0, 80e).

Oudler devait gagner et il n’a pas laissé passer sa chance. "Chevron nous a mis en difficulté en début de match mais on a pu compter sur le public qui nous a poussés. Mes joueurs savent qu’il leur reste un match pour vivre un moment inoubliable de leur vie." À Chevron, qui a sans doute perdu la 3e tranche, il reste un espoir pour le tour final. "On n’a rien à revendiquer en dehors des 20 premières minutes", reconnaît Sébastien Grosjean.

Waimes-Faymonville B 3 – Spa B 1

Buts: J. Pirard (1-0, 7e), L. Gaspar (1-1, 20e), T. Bastin (2-1, 85e), R. Thunus (3-1, 87e).

Le match aurait pu basculer des deux côtés. "Je n’étais pas content de mon groupe à la mi-temps, et ça a été un peu mieux après mais sans plus", reconnaît n’entraineur de Waimes-Faymonville B, Éric Heuse. Son confrère spadois, Olivier Gillis, regrette la défaite. "On ne mérite pas de perdre ce match."

Ster-Francorchamps B 5 – Jalhay B 1

Buts: T. Busch (1-0, 8e), R. Renard (2-0, 38e), T. Trillet (3-0, 43e), T. Busch (4-0, 52e), F. Albicocco (5-0, 58e), Q. Reul (5-1, 85e).

Les Sterlains ont assuré l’essentiel. "Jalhay est venu avec onze joueurs mais c’était vraiment agréable de jouer contre eux, souligne Maxime Brant, qui veut terminer troisième. Pour cela, il faudra gagner le dernier match." Serge Soriés a aussi apprécié le match, malgré la défaite.

Malmundaria B 3 – Franchimont B 2

Buts: H. Perez (0-1, 1re), P. Steffens (1-1, 3e), O. Crahay (2-1, 63e), O. Lausberg (2-2, 65e), T. Heindrichs (3-2, 93e).

Malmundaria B a arraché la victoire dans les arrêts de jeu. "On a fait un petit hold-up, reconnait Servet Sumer. Mais pour une fois que ça tourne pour nous, on ne va pas se plaindre. On reste en course pour le tour final, et c’est le principal." Miguel Ruiz-Marin, regrette le nombre d’occasions manquées par ses troupes.

Lontzen B 4 – Heusy B 5

Buts: E. Agastra (1-0, 1re), J. Nols (1-1, 10e), P. Bunga (1-2 17e), L. Van Den Boscche (1-3 et 1-4, 31e et 33e), J. Nols (1-4, 43e), A. Duveau (2-5, 45e), E. Agastra (3-5, 47e), 6 (4-5, 54e).

Heusy a fait l’essentiel en première mi-temps (2-5) mais a failli y laisser deux points. "On a pensé que le match était fini et on a pris des buts de carnaval", regrette Jean-Claude Léonard.

Amblève B 1 – Honsfeld B 2

Buts: N. Keller (0-1, 47e), J. Schroeder (0-2, 70e), NC (1-2, 80e).

Quatrième victoire de rang pour Honsfeld dans ce derby. "On n’avait jamais gagné contre Amblève B avec la P4, dévoile Raymond Heiners. On s’est créé des occasions en première mi-temps et on a mérité de gagner. Ce qui est plus important, c’est l’équipe première qui est devenue championne."