Buts: Vroomen (1-0, 6e), Malmendier (2-0, 3-0 puis 4-0, 11e, 35e et 55e), Bodson (4-1, 70e).

"C ette dernière à domicile était très spéciale pour tout le monde, on avait faim de victoire. On doit terminer le travail la semaine prochaine à Soiron", raconte le joueur-entraîneur eupenois Andy Malmendier.

"Cet Eupen-là n’a rien à faire en P4. Ils étaient plus forts et plus réalistes que nous", confie le Hervien Nicolas Wuidard.

Charneux 2 – Olne B 0

Buts: J. Simonis (1-0, 35e), Bragard (2-0, 90e).

"Je félicite nos adversaires, ils étaient bien organisés et ce n’était pas évident de trouver la faille. On donnera tout dimanche prochain à Cornesse pour ne rien regretter", relate Michel Lousberg, le coach de Charneux.

"Je suis super fier de la prestation et de la mentalité mes gars, on a montré qu’on avait du caractère", se réjouit l’Olnois Steven Singleton.

Union Limbourg 2 – Cornesse B 0

Buts: V. Monnard (1-0, 50e), Dessart 2-0, 61e).

"On s’en sort bien, nos adversaires ont raté énormément d’occasions", estime le Dolhaintois Alex Sacré.

"J’ai rarement vu une équipe galvauder autant sur un match. Nous n’avons pas de buteur", regrette Raph Van Acker, le coach de Cornesse B.

Trois-Frontières B 2 – Hombourg B 3

Buts: Hartmann (1-0, 17e), Heudt (1-1, 35e), Doelen (1-2, 42e), Sistermann (2-2, 58e), Bieleu (2-3, 80e).

"Je suis content de mes gars mais déçu par l’arbitrage. Hombourg jouait à 12 aujourd’hui", peste le coach de Trois-Frontières B, Diamant Halili.

"Footballistiquement, nous étions au-dessus du début à la fin. J’ai un peu de mal à expliquer ces deux buts encaissés", confie le Hombourgeois Fred Gutkin.

Bolland B 2 – Soiron 2

Buts: Echchekhar (0-1, 33e), M. Eelen (1-1, 43e), Lhoest (2-1, 60e), S. Onder (2-2, 80e).

"C’était un match de fin de saison. On a inscrit deux buts splendides, mais nos erreurs défensives nous ont coûté deux points", analyse Thomas Zegels (T1 Bolland B).

"On aurait dû tuer le match en 1re mi-temps. C’était un match engagé, sur un terrain compliqué", souligne le technicien soironais Christophe Romain.

Welkenraedt B 3 – Lambermont B 0

Buts: Close (1-0, 47e), Georgin (2-0, 65e), Grossart (3-0, 85e).

"Notre 2e mi-temps étaient bien meilleure que la 1re. Le score aurait pu être plus lourd mais le gardien adverse a fait le boulot. Mes changements ont été payants", sourit Geoffrey Marette, le T1 de Welkenraedt B.

"On a manqué d’envie, d’engagement et de précision dans les passes. On était juste très mauvais", regrette le Lambermontois Patrick Kosters.

Soumagne B 4 – CS Verviers B 1

Buts: Ernst (1-0, 5e), Ceylan (1-1, 27e), Ernst (2-1, 53e), Polizzi (3-1, 68e), Hozjan (4-1, 81e).

"On termine sur une bonne note à domicile, je suis très heureux pour le club", lâche Serge Desmit (Soumagne B).

"On a passé une belle après-midi sans prise de tête. Sur un terrain pareil, impossible de pratiquer du beau football", résume le coach verviétois Hassan Bouassam.

Stembert 0 – Battice B 1

But: J. Vanderstraeten (0-1, 46e).

"Ce n’était pas un bon match. On n’a pas su concrétiser, malgré six occasions franches", dixit le Stembertois Marc Lekeu.

"Ça ressemblait à un match de fond de classement de P4, ce n’était pas beau à voir", selon le Batticien Antoine Weber.