Buts: J. Laschet (0-1, 9e), Lambertz (0-2, 44e), Evertz (0-3, 52e)

"Walhorn a 4 occasions et nous met 3 buts, regrettait le capitaine de Lontzen, Pierre Schmitz. En plus de cela, le referee était à côté de ses pompes, il était beaucoup trop laxiste envers nos adversaires."

"Nous avons dominé une équipe qui nous attendait très bas et tout est devenu plus facile après le 0-1, racontait Stefano Francini, le coach de Walhorn. On veut gagner le dernier match pour recevoir au tour final."

Butgenbach 2 – Lambermont 0

Buts: Reinertz (1-0, 50e), Kessler (2-0, 52e)

"Il nous a fallu attendre la 35e pour rentrer dans le match, pestait Ludek Mach, le T1 du Butgenbach. Après la pause, on a mis plus de pression et nous avons rapidement mis deux buts."

"Nous avons livré une bonne première période, nous avons même eu les meilleures possibilités, expliquait Quentin Demollin, l’entraîneur lambermontois. Après le 1-0, on a un peu baissé les bras. Nous avons pris le 2-0 dans la foulée, c’était terminé."

Elsaute B 2 – Sart B 1

Buts: Piette (1-0, 35e et 2-0, 48e), Gillet (2-1, 54e)

Carte rouge à Elsaute B: Breuer (41e, directe)

"Nous nous sommes mis dans la difficulté en manquant de rythme, de justesse et d’efficacité, notait Dejan Botic, le mentor étoilé. Bravo à Dorian Rogister qui a tenu la baraque derrière pendant 40 minutes puis entre les perches durant une heure."

"Face à la plus belle équipe de la série, nous misions sur un bloc très défensif, racontait Bruno Herman, le T1 sartois. Ils ont trouvé rapidement la faille mais on a su pousser en supériorité numérique. Le 2-1 est tombé mais le 2-2 n’est jamais arrivé."

Saint-Vith 3 – Goé 3

Buts: Blanchy (0-1, 5e), Frère sur pen. (1-1, 9e), Bodson sur pen. (1-2, 19e), Frère (2-2, 39e), Rogister (3-2, 65e), Heggen (3-3, 73e)

"Goé a eu 4 occasions et nous a mis 3 buts, se lamentait Manu Klauser, l’homme fort de Saint-Vith. Un 7-3 aurait été plus logique mais c’est dimanche dernier que nous avons perdu le titre."

"On peut être fier d’avoir assuré notre maintien en ramenant un point de chez un ténor, se félicitait Thierry Polis, le tacticien goétois. Titulaire pour la première fois dans les buts, Sam Avermaete a fait du bon boulot."

Jalhay 1 – Elsenborn 4

Buts: Beaujean (1-0, 26e), Scholl (1-1, 55e), Bruels sur pen (1-2, 57e), Bruels (1-3, 70e), T. Mackels (1-4, 86e)

Cartes rouges à Jalhay: Hallot (60e, 2cj.), Salée (73e, 2cj.)

Après cette rencontre disputée à Elsenborn, l’entraîneur jalhaytois Raphaël Sutera regrettait un arbitrage à sens unique. "C’est M. Velz qui a décidé du match en oubliant une faute de main flagrante, en donnant des jaunes incompréhensibles et en offrant même un penalty cadeau. Elsenborn a joué à 12 et nous avons terminé à 9."

Xhoffraix 7 – SRU Verviers 0

Buts: B. Louis (1-0, 13e), Lo. Giet (2-0, 15e), Pierry (3-0, 29e), M. Bernard (4-0, 49e), Vanswieten (5-0, 67e), Lo. Giet (6-0, 76e), Neuville (7-0, 87e)

Xhoffraix avait assuré sa victoire à la pause, Sylvain Henrard a pu faire participer tout le monde pour sa dernière sortie à la maison en tant qu’entraîneur. Cette défaite condamne le Skill à la descente en 4e provinciale.

"Depuis que nous avons relancé le club, c’est le premier gros grain de sable dans la mécanique, avouait le T2 et comitard verviétois Nicolas Heinen. Il va falloir négocier ce tournant le mieux possible et j’ai l’espoir que certains viendront chez nous pour nous y aider."

Cornesse 5 – Baelen 2

Buts: Loneux csc (1-0, 21e), Lejeune (2-0, 23e), Toudy (2-1, 28e), Paulus (3-1, 36e), Lejoly (4-1, 44e), Vanderheyden (4-2, 47e), Mi. Lenz (5-2, 68e)

Match de fin de saison entre des Cornésiens heureux de terminer sur un succès à la maison et des Baelenois pour qui le calvaire touche tout doucement à sa fin.