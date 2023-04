Mené 3-1 par Aywaille B, Andrimont a su renverser la vapeur grâce au coaching de… son défenseur François Malaise (il suppléait son entraîneur Manu Ruiz Marin, parti à l’étranger ce week-end). "Manu avait mis une équipe en place et donné ses consignes mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas pendant la rencontre, on n’arrivait pas à tenir les ballons" rapporte le joueur andrimontois Gauthier Bragard. "François, qui était sur le banc à la place de Manu, a alors fait entrer Azzouzi devant et ça a été déterminant." Avec deux buts inscrits dans la foulée, Andrimont égalisait avant que Willems ne lui offre la victoire de la tête sur corner. "C’est vraiment mérité sur l’ensemble de la partie" affirme Gauthier Bragard.

La Minerie B 1 – Bolland 0

But: Plunus (1-0, 64e)

Il arrive souvent que les analyses des deux coachs se rejoignent… et parfois pas. Ainsi, si le T1 de Bolland Antoine Wilkin souligne "un petit hold up vraiment décevant car mes joueurs ont fait un très bon match", celui de La Minerie B Francesco Dell’Aquila marque son désaccord: "C’est vrai qu’ils auraient pu mettre un but sur phase arrêtée mais dans l’ensemble, on n’a vraiment rien volé. On a clairement pris le jeu à notre compte la majorité du temps."

Ent. Pepine 1 – Jupille 2

Buts: Genreith (1-0, 48e), Decharneux (1-1, 60e), Kakembo (1-2, 70e)

Cartes rouges à l’Entente Pepine: Roggemans (73e, 2 j.), M. Henon (80e, 2 j.)

Pour la dernière à domicile de son coach, l’Entente Pepine n’a pas pu lui offrir la victoire. "Mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui étaient vraiment bien dans leur match jusqu’à l’égalisation où Jupille marque alors qu’un de nos joueurs est au sol depuis 30 secondes" précise Yves Voos. "Après, le match s’est malheureusement quelque peu envenimé avec un arbitre qui a été dépassé par les événements. C’est dommage…"