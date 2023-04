La grande tour défensive de 24 ans n’en est pas à son coup d’essai puisque ces deux nouvelles roses portent son total à 7 buts en championnat. Ce qui fait de lui le second meilleur buteur de l’équipe derrière William Mauclet (13). Après deux buts de la tête et trois coups-francs directs, il a inscrit ce dimanche son premier but de plein jeu pour tuer tout suspense et faire 3-1, mais il avait tout d’abord ouvert la marque sur un coup franc direct. Il nous livre ses impressions après cette nouvelle frappe dont il a le secret: "Je n’ai pas de recette miracle. J’en ai mis un contre Richelle et je me suis dit que je prendrais ma chance plus régulièrement. Maintenant, quand je me place derrière le ballon, je me persuade qu’il va terminer au fond. En fait, tout n’est qu’une question de confiance, et ça a l’air de fonctionner", se réjouit celui qu’on surnomme "Babou".

Reconverti en défenseur central depuis le début de cette saison, le joueur est également actif à la Ligue Francophone de Football en Salle où il évolue en D2B avec la Team GSI Verviers. Cela dit, la saison n’a pas été aussi fructueuse en salle que sur terrain puisqu’il a joué pour ne pas redescendre en D3 alors qu’il est en route pour jouer le tour final avec La Calamine. "Il y a un hic pour le tour final. Après notre défaite contre Ciney, on pensait ne plus pouvoir l’accrocher et donc, nous avons réservé un voyage à Majorque en guise d’activité de fin de saison avec l’équipe. Ce week-end est justement du 6 au 8 mai, en même temps que la première rencontre du tour final. Cela modifie un peu les plans, on va devoir en discuter avec le groupe", avoue l’intéressé.

Il reste encore une rencontre aux Calaminois, à Marloie, pour valider leur qualification et s’offrir un dilemme.