En tête du championnat, les Verviétois devaient toutefois l’emporter face au Citizen Cheratte (10e avant le match) pour être sacrés.

Les joueurs de Prés-Javais (1ers, 22 m., 39 pts) se sont toutefois pris les pieds dans le tapis avec un étonnant partage: 6-6.

Si Zeed Welkenraedt (2e, 22 m., 34 pts) ne peut plus les rejoindre le leader, le Bosna Kelmis (3e, 21 m., 33 pts) pourrait éventuellement y parvenir… Il faudrait que les Calaminois remportent leurs trois derniers matches et que Prés-Javais ne prenne aucun point sur ses deux prochains (et derniers) rendez-vous. Peu probable, mais du côté de Verviers, il faudra bel et bien attendre avant de célébrer le titre et la montée en P1.

"On a peut-être pris ce match un peu à la légère et notre adversaire s’est bien battu" avouait Brandon Meniger pour le MF Prés-Javais. "Ce n’est que partie remise: ça pourrait être face à l’AS Pepinster (NDLR: le 5 mai prochain à Gérardchamps). On serait alors sacrés face à la seule équipe à nous avoir battu cette saison. Ce serait beau… " conclut-il.