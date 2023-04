Tour final

Avec le sacre de Tilff, les différentes places pour le tour final ne sont pas encore toutes attribuées. Si Tilleur (vainqueur de la première tranche) et Trooz (vainqueur de la troisième tranche) sont automatiquement qualifiés. Saive (troisième), sera lui aussi de la partie. Le dernier accessit pour ce tour final se jouera entre Warsage (4e) et Blegny (5e). Un résultat meilleur que celui des Blegnytois sera suffisant pour assurer à la bande à Vivien Forthomme une deuxième participation au tour final d’affilée.

Provinciale 2C

Cinq arrivées au Stade Verviétoisn B

Edson Neves (Melen), Jonathan Nsimbalusinga (Melen), Saiaubou Gbemou (Courtrai), Giovanni Librici (Sprimont B) et Ousman Camara (Cointe) évolueront avec la seconde équipe du nouveau Stade Verviétois la saison prochaine.

Sart veut-il le tour final ?

Suite à la défaite à Verviers (3-0), et surtout aux propos de leur coach, on peut en douter. "Nous avions notre sort entre nos mains, nous ne l’avons plus. Il y avait un manque évident d’envie", nous disait-il au terme de la rencontre. "Et ce ne sont pas les absences d’Étienne Evrard et Quentin Balhan (blessés), Quentin Siffert et Sam Drouguet (suspendus), ainsi que Mathias Gillet (choix) qui peuvent tout expliquer."

Mathias Gillet sanctionné

Vu les absences annoncées, on pouvait s’interroger sur l’absence de l’avant sartois, repris avec la P3. "Dimanche passé aux Hautes Fagnes, il a tenu des propos qu’il n’aurait pas dû tenir. J’ai donc décidé de ne pas le reprendre", précisait son mentor. Pour rappel, le talentueux Mathias a annoncé ce week-end qu’il évoluerait à Stavelot la saison prochaine.

"L’arbitre devrait être sanctionné"

L’arbitre ne s’étant pas présenté à Heusy-Weywertz (3-5), c’est le T2 visiteur Antoine Evens qui a pris le sifflet. "Et il a très bien arbitré", notait le mentor heusytois Jessy Dionisio. "Je tiens à le remercier d’avoir pris ses responsabilités. Par contre, je déplore l’attitude de l’arbitre désigné. On peut avoir un empêchement mais la moindre des choses est de prévenir. Pour moi, c’est un manque de respect ! Et quand on en manque envers les arbitres, on est logiquement sanctionné. Ici, je me réjouis de voir si ce sera le cas dans l’autre sens."

Ismail Aksu non repris

Surprise dans la composition d’Emmels ce dimanche. Ismail Aksu ne figurait même pas sur le banc, le T1 Éric Richter ayant décidé de s’en passer pour le déplacement à Waimes (2-3). "Je voulais donner du temps de jeu aux jeunes et à ceux qui en ont moins eu jusqu’à présent", nous précisait ce dernier.

La Calamine B "sans renfort" et… l’AS Eupen

À part Marvin Van Melsen, à présent assimilé P2, La Calamine B n’alignait aucun joueur de D3 contre Trois-Ponts (4-4). "J’aurais pu en reprendre deux mais j’ai préféré faire confiance au noyau de P2", expliquait le coach Mike Hendrick. À noter que cette rencontre s’est disputée sur le synthétique de l’AS Eupen puisque la D3 jouait au même moment à domicile.

Manu Lukoki rempile à Stavelot

Manu Lukoki, le solide défenseur stavelotain, a donné son accord pour une année supplémentaire.