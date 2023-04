La fête sera totale pour Ensival: le maintien en R2 et le retour à la maison

2. Play-off Plus que quelques dodos et Aubel (R2) entrera dans le vif du sujet avec les demi-finales de play-off. Benjamin Liégeois et Adrien Gerats soignent une blessure, ils seront sans doute encore préservés pour la dernière rencontre de championnat à Gembloux (4e) samedi prochain. Car la troisième position des Aubelois est scellée depuis longtemps, elle les amènera à se déplacer à Mons dès le mercredi 3 mai pour la manche aller des demi-finales de play-off.

3. Défavorables Les résultats défavorables s’accumulent pour nos équipes de P1. Dans le haut de tableau, le Casino Spa ne pouvait plus finir premier, Alleur B avec qui un deal était organisé pour échanger le ticket montant ne le pourra désormais pas non plus. La dernière possibilité de voir les Thermaliens évoluer en R2 serait que la province de Liège se voit attribuer un second montant… À l’autre bout du classement, Dison-Andrimont voit d’un mauvais œil les succès de Bellaire et La Villersoise qui reviennent à une victoire tout en étant positif à l’average. On pourrait donc imaginer les Disonais occuper un siège éjectable après les résultats de la dernière journée qui s’annonce. Tout en sachant que Dison-Andrimont a toujours un match de retard, celui arrêté à Sainte-Walburge pour lequel aucune décision n’est prise !

4. Émotion Il y avait de l’émotion au BC Verviers (R1) samedi soir. Pas pour la seconde victoire de l’année mais bien pour la der à domicile d’une série de joueurs qui quitteront le navire. Dont le capitaine Mayron Wilkin mis à l’honneur.