François Henke (Melen): "Sur un CV, une descente, ce n’est pas bon"

"Je pense que c’est à l’image de toute notre saison", explique le capitaine François Henke. "On met quelque chose en place avant la rencontre, on prend un goal plus qu’évitable après seulement quelques minutes de jeu, et le château de cartes s’effondre. Quand tu es dans le bas du tableau, ce n’est pas évident de se relever, surtout que le mental n’est pas le point fort du groupe."

"Au finish"

Pourtant, à nonante minutes de l’épilogue du championnat, les Mauves n’ont plus le choix. La victoire d’Ougrée les oblige à arracher le partage la semaine prochaine contre Bas-Oha.

"Il reste un match et il va falloir tout donner", enchaîne l’ancien joueur du FC Liège. "Ça va être compliqué mais il faut relever la tête. Même si on est faible psychologiquement, il y a de la qualité dans ce groupe. On ne peut pas se cacher derrière un effectif restreint pour expliquer notre position. Ce n’est pas une excuse et à nous à présent de prouver qu’on a notre place en P1."

En plus de vingt années de carrière, le médian mélinois n’a jamais connu la descente. Avec toute la hargne qui l’habite, il va tout faire pour ne pas la connaître cette saison.

"À 39 ans, ce serait une grosse déception et je ne veux absolument pas vivre ça. J’espère que tout le monde aura cette mentalité car ça va se jouer au finish. On ne pourra pas, au moindre coup dur, baisser les bras. On n’a plus le choix, il faut faire le job. Sur un CV, une descente, ce n’est bon. Il faut à présent tout donner pour le club et… pour soi-même", conclut François Henke.