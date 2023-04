Faton Rexhepi: "J’espère que ce n’est pas mon dernier but pour Aubel"

Pour sa deuxième saison chez les Vert et Blanc, le Kosovar d’origine n’a pas vécu une saison des plus faciles à cause de pépins physiques. "J’ai été absents pendant quatre mois pour cause de blessure et cela n’est jamais évident de retrouver le rythme. Mais j’ai essayé d’apporter ma pièce à l’édifice à chaque fois que j’ai eu l’occasion. Notamment en apportant une saine concurrence au sein de l’équipe."

Apprécié par le groupe, le jeune homme, qui vient d’avoir 28 ans jeudi dernier, n’aura laissé que de bons souvenirs au sein du club. "Battice a de la chance de l’avoir", lâchait même un coéquipier.

Et quelle que soit la fin du championnat, Faton ne retiendra que du positif de son passage à Aubel. "C’est un vrai club familial avec que de bons gars, que ce soit en P2 ou en P1. On fait tout pour nous accueillir au mieux et on nous met dans les meilleures conditions. Je me suis directement senti intégré au sein du club."

Il reste un match à bien aborder aux Aubelois pour se qualifier pour le tour final de P1 et permettre à Faton de prolonger, encore pour quelques semaines, sa belle aventure aubeloise.