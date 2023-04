Eupen: le coach et 8 joueurs en fin de contrat, mais d’autres devront également quitter le navire

"Le match d’aujourd’hui était scandaleux ": voilà comment le Soumagnard Gary Magnée résumait très justement la débâcle d’Eupen (7-0) à Bruges de ce dimanche. "On a ce sentiment de ne pas avoir tout donné jusqu’à la fin: surtout sur ces deux derniers matches où l’on a encaissé douze fois (NDLR: 1-5 face à Zulte, 7-0 à Bruges): ça fait mal. On doit se poser les bonnes questions et préparer la saison prochaine" préconise le médian, converti défenseur le temps d’une soirée cauchemar dans la Venise du nord.