Daniel Henkes (Honsfeld) : "Ne jamais dire jamais"

"Je ne pensais pas du tout à terminer la saison mais seulement à aider l’équipe pendant un ou deux matches, se souvient le buteur de Honsfeld. Finalement, les absences devenaient plus longues que prévu et je me suis pris au jeu. À l’arrivée, j’ai inscrit quinze buts en dix matches et je suis content d’avoir apporté un plus à l’équipe. Mais un attaquant dépend toujours de son équipe et des bons ballons qu’il reçoit, cela n’aurait pas pu être possible sans les passes de gars comme Jason Conrad ou Mehdi Zinoune."

Honsfeld aurait-il décroché le titre sans le retour de son attaquant "historique" ? Il est impossible de répondre à cette question mais il est clair que la route aurait été plus compliquée sans lui. Les festivités terminées, le gros sujet de préoccupation risque évidemment de tourner autour de l’arrêt (ou non) de Daniel Henkes.

"À 36 ans, je sens que les jambes sont plus lourdes après les matches et les entraînements. Le plan est toujours d’arrêter mais il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais réellement pas encore ce que je vais faire, je dois encore y réfléchir. Cela se fera sans stress, j’ai demandé au club d’attendre encore quelques semaines pour me laisser un certain temps de réflexion."

Conscient qu’il serait impossible de trouver un véritable remplaçant à son buteur fétiche, Honsfeld a stoppé sa recherche d’un numéro neuf. Tout le staff espère évidemment qu’il sera là pour aider le club pour son retour en P2. "Ce serait génial s’il restait avec nous, lâchait son coach Pascal Jost. Il nous apporterait toutes ses qualités et les jeunes progresseraient plus vite à ses côtés."