RABC ENSIVAL B: Hauglustaine 17, Detry 0, Delsemme 0, Valenduc 10, Lejeune 19, Delporte 4, Louis 21, Mourant 15, Dessart 6.

"Thriller du dimanche après-midi", commente Jérémy Delsemme. "Victoire après deux prolongations au forcing contre une équipe d’Aywaille généreuse dans l’effort."

Verviers B 92 - Esn. D 79

BC VERVIERS B: Lierneux 3, Fassotte 8, Désert 6, Pitz 2, Domken 5, Mahiat 29, Demez 5, Lerho 15, Buscicchio 13, Steeman 6.

"Beau match et victoire importante pour la deuxième place", résume Bruno Dagnely qui ne désespère pas voir l’équipe arriver en P1 la saison prochaine. Reste à bien négocier le dernier derby à Herve-Battice.

Aubel B 89 - Bellef. C 76

RBC AUBEL B: Grégoire 5, Vankerkhoven 15, Blaise 23, Horevoets 5, Vauchel 0, Lejeune 4, Correa 6, Leduc 15, Dejardin 16.

"Un match sur un faux rythme où on a fait la différence sur contre-attaque face à six gars qui y ont cru jusqu’au bout", note Gauthier Liégeois.

Harimalia 73 - Herve 60

HERVE-BATTICE: Loupart 2, Grifnée 11, Deltour 0, Piret 12, Mottard 2, Bonni 25, Linotte 4, Vanasch 4, Palm 0.

"Difficile de gagner en jouant réellement défense un quart-temps", constate Michel Derouaux. "Cruel manque de constance sur ce bon vieux match de fin de saison..."

Theux BC 60 - Stavel. 51

THEUX BC: Lentz 0, Toussaint 14, Rondoz 14, Caro 5, Cawez 5, Massin 1, Caubergh 8, Bousmanne 6, Pieffer 4, Barbay 4.

"Pauvre spectacle pour notre dernier match à domicile", reconnaît Sébastien Hella. "On a galéré tout le match face à la zone adverse avec un pourcentage catastrophique à trois points - avec un 2 sur 26 - et trop peu de variations dans le jeu. Heureusement, Rondoz et Toussaint ont porté l’équipe."