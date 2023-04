Aaron Martin va quitter Hombourg: "J’aurai la larme à l’œil"

Bientôt l’heure des adieux pour les joueurs appelés à arrêter leur parcours footballistique ou tout simplement à changer d’air. Après 7 ans à Hombourg, le Nivezétois Aaron Martin prendra congé des Oranges après la rencontre face à Fize. Pour rappel, il rejoindra Xhoffraix (P3D) la saison prochaine. "Il était important pour moi de partir sur une bonne note. C’est le cas avec le maintien. On reste sur un 15 sur 24. On ne jouera pas le tour final cette année mais je suis certain que ce groupe pourra le faire la saison prochaine." Un groupe dont Aaron ne fera donc pas partie. "J’avais la possibilité de rester, mais ça devenait compliqué avec le boulot et les trajets. Ça me fait mal au cœur de partir, mais c’était nécessaire."