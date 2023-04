"Une victoire poussive" en guise d’adieu pour les Elsautois

"Notre victoire est très poussive et c’est ce qui m’embête", explique le T1 Boris Dome. "Je suis certes déçu de la manière, mais ça reste une victoire. À la pause, j’ai rappelé à mes joueurs qu’ils étaient là pour prendre du plaisir. C’est une de nos plus mauvaises prestations depuis l’entame de la saison. Malgré tout, on gagne 4-1 et on va pouvoir faire la fête de ceux qui partent."

La rencontre débute pourtant de la meilleure des façons pour Elsaute. Sur un coup franc anodin de Brandon Deville, le portier melinois Gohan Piron capte le ballon avant de retomber dans ses filets. C’est déjà 1-0 et on ne joue que depuis 150 secondes. C’est malheureusement le seul fait d’arme des Étoilés dans une première période peu emballante.

De retour des vestiaires, les vingt-deux acteurs tentent de mettre un peu plus de rythme dans les échanges. Roggemens d’abord, Mottoulle ensuite, se montrent dangereux. Il faut cependant attendre la 70e pour voir Diané doubler la mise (2-0). Elsaute pense avoir fait le plus dur mais est rappelé à l’ordre neuf minutes plus tard. Si Henke loupe le penalty, celui-ci doit être retiré suite à une faute de pied du portier François. Demelenne prend le relais et ne laisse pas passer sa chance (2-1). Le doute elsautois ne dure pas bien longtemps puisque dans la foulée Brandon Deville, suivi par Thierry D’Affnay, donnent au score son allure définitive (4-1).

"Il fallait débuter ce match sans pression et pour s’amuser", avance le mentor de Melen Santo Ventura. "Malheureusement, on prend un but qui vient de nulle part et un fameux coup sur la tête. Cela fait trois semaines qu’on court après le score et c’est usant. Et puis, il y a des joueurs qui sont loin d’être dans la bonne attitude. Il y a des absences et de gros manquements sur le terrain. Maintenant, on a toujours notre sort entre nos mains et à nous d’arracher le point qui nous manque la semaine prochaine contre Bas-Oha."

Elsaute 4 – Melen 1

Arbitre: M. Fickers

Cartes jaunes: Dirix, Dohogne ; El Boussetaoui

Buts: B. Deville (1-0, 3e), Diané (2-0, 70e), Demelenne sur pen (2-1, 79e), B. Deville (3-1, 82e), D’Affnay (4-1, 84e)

ELSAUTE: François, Williot, Dirix, Counet, B. Deville, Maréchal, Tossings (61e Campo), Ameur (66e G. Deville), Dohogne, Roggemans (60e Diané), Corman (75e D’Affnay)

MELEN: Piron, Gonera (76e Ercan), Demoulin, Leroy, Henke, Demelenne, Mukendi (56e Keita), Nsimbalusinga)El Boussetaoui, Memeti, Mottoulle