"Une grosse déception malgré le maintien" pour le FC Eupen

"On a été largement supérieur à Ougrée pendant la première demi-heure. On mène méritoirement au score en proposant du beau football mais on oublie de tuer le match. Ils réduisent l’écart et à partir de ce moment-là, on lâche prise. On joue avec le frein à main et on prend de mauvaises décisions. On n’est plus concentré et ça se paie cash contre une équipe technique comme Ougrée, qui possède quelques excellentes individualités et qui s’est battue jusqu’au bout. On n’a pas su montrer notre mentalité, d’habitude une de nos forces, sur le terrain aujourd’hui. Cette défaite est une grosse déception. À nous de faire mieux la semaine prochaine pour terminer le championnat sur une bonne note."

Ougrée 3 – FC Eupen 2

Arbitre: M. Mager.

Carte rouge: Masselin (2j, 79e).

Cartes jaunes: Bousfia, Masselin.

Buts: Vanaschen (0-1, 20e), Meyer, (0-2, 23e) Ettichi (1-2, 32e) (2-2, 42e), Guilmi (3-2, 65e).

OUGRÉE: Botterman, Tellatin, Delville, Gillard, Bousfia, Fourneau (68e Garufo), Da Silva (50e Masselin), El Ghoulbzouri, Guilmi, Ettichi, Bizzari (91e Ooms)

FC EUPEN: Pelzer, Schins, Dreessen, Vanaschen, Ordonez, Tonkovic, Mennicken, Colle (79e Weinberg), Meyer, Laschet, Pohlen (68e Nsumbu).