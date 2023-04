But: Fortemps (0-1, 83e).

"Nous frappons la latte, le piquet, une balle est sauvée à même la ligne. On nous annule un but. Ils marquent sur leur seul tir cadré de la rencontre. C’est le genre de match à nous dégoûter du foot, mais c’est le foot", explique le tacticien minerois Gino Piol.

Dans le camp aubelois, c’est évidemment la joie qui prédomine dans le chef de David Malta. "Dans un match assez fermé, on a réussi à marquer sur une de nos rares occasions."

Battice 3 – Étoile Dalhem 0

Buts: Janssen (1-0, 35e), Hougrand (2-0, 45e), Janssen (3-0, 62e).

"Encore une belle victoire méritée pour clôturer la saison à domicile", se réjouit le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

Warsage 2 – Rechain 1

Buts: Nelissen (1-0, 5e ; 2-0, 60e), Guyot (2-1, 76e).

"On marque assez vite, mais Rechain nous embête avec leur pressing. On réussit à faire 2-0, puis ils réduisent la marque. On a su faire le gros dos face à une équipe qui m’a impressionnée physiquement", avoue le T1 warsagien Vivien Forthomme. En face, son collègue rechaintois Marc Ansion est déçu. "On a vraiment fait une belle prestation. Beaucoup de frustration aujourd’hui, car on méritait mieux."

Saive 2 – Olne 3

Buts: Kreusch (1-0, 15e), Jochmans (1-1, 22e), Gioia (2-1, 85e), Volders (2-2, 87e), Binet (2-3, 90e).

"Mes joueurs avaient une revanche à prendre après le 0-7 contre Battice de la semaine dernière. Ils ont formé un bloc et ils ont été chercher cette victoire dans les derniers instants", souligne le technicien olnois Christophe Legros.

En bref

Transferts à Aubel B et à Warsage

Le coach aubelois David Malta annonce la signature de Thomas Orban (un milieu offensif) qui était dans le noyau de la D3 de Dison.

À Warsage, c’est trois arrivées qu’annonce le T1 Vvien Forthomme. Ce dernier pourra compter la saison prochaine sur Noah Mustermann de Richelle, Bastien Brasseur de Blegny et Benoît Henrotay de Mormont.