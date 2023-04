L’ouverture du score signée Calisgan venait ainsi concrétiser une domination territoriale et technique claire… jusqu’à ce qu’un fait de match ne vienne remettre les compteurs à zéro. "Du grand n’importe quoi" fulminait Vincent Heins à propos de la faute de main (sévèrement) sifflée par l’homme en noir dans le rectangle de Ster. "C’est totalement involontaire et les bras sont le long du corps ! Faut-il se les couper ?" Discutable ou pas, le buteur belfagétain Thibaut Turco ne se faisait en tout cas pas prier pour transformer le penalty obtenu. Et si Dardenne redonnait l’avance à Ster-Francorchamps juste après la reprise, à nouveau, Beaufays recollait dans la foulée. Cette fois, sur un corner. "Un de plus" soupirait Vincent Heins. "Les phases arrêtées défensives auront été notre problème jusqu’au bout cette saison. C’est dommage…" Le technicien sterlain ne croyait pas si bien dire car, tandis que ses hommes étaient tenus en échec, Aubel et Fize s’imposaient tous les deux. À 90 minutes du terme du championnat, le constat est donc simple: Ster-Francorchamps n’a plus son destin en main. Pour aller chercher le tour final, il devra battre Geer dimanche prochain puis espérer un faux-pas d’Aubel ou de Fize. Vu l’avance qu’ont eue les Sterlains sur ces deux formations pendant la saison, on n’est pas loin de pouvoir parler d’un énorme gâchis…

Beaufays 2 - Ster-Francorchamps 2

Arbitre: M. Corbay

Cartes jaunes: Daenen, T. Turco, Balthasart ; Lambrechts

Buts: Calisgan (0-1, 14e), T. Turco sur pen. (1-1, 23e), Dardenne (1-2, 48e), Zehram (2-2, 65e)

BEAUFAYS: Macors, Zehram, Bosson, B. Fourny, F. Turco (84e Falaise), Colette, Foguenne, Daenen, S. Fourny (55e Derkaoui), Balthasart (75e Thans), T. Turco

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Restiglian, Boreio, Delhez, Thelen (75e Raskin), Dardenne, Gilis (75e Scheffer), Crisigiovanni (84e Domken), Calisgan.