Face à la lanterne rouge, les Geerois ont donc mis fin à une disette en P1 longue de six semaines. Dès le début du match, les locaux jouent haut et pressent leur adversaire. Une recette qui fonctionne à merveille puisque les Geerois ouvrent le score dès le quart d’heure via Amaury Docquier. "On a continué à pousser, explique Nicolas Henkinet. Ce n’est jamais évident d’affronter une équipe qui ne joue plus rien."

Après la pause, Geer continue de pousser et réalise une deuxième mi-temps de toute bonne facture. Docquier double d’ailleurs la mise au retour des vestiaires. La messe est déjà dite à la 50e.

Geer 4 – Sprimont B 0

Arbitre: M. Laforge.

Cartes jaunes: Rallegri, Bekaert, Arena, Rasquin.

Buts: Docquier (1-0, 15e et 2-0, 49e), Messina (3-0, 52e), Docquier (4-0, 82e).

GEER: Aerts, Vigil Bajo, Henquet, Coulon, Grosdent, Messina (67e Vandebosch), Bekaert, Cokgezen (82e Delvaux), Docquier (87e Bouhriss), M. Philippe, Fadda (78e Vandebosch).

SPRIMONT B: Claessens, Corman, Arena, Modica, Ledda, Rallegri, Delville, Pedrosimao, Sutera, Rasquin, Cetintas.