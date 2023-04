Richelle n’a pas su faire preuve d’efficacité contre Habay-la-Neuve

Hier, les Habaysiens ont ouvert le score peu avant la mi-temps, sur un penalty transformé par Copette, à la suite d’une faute sur Vialette, sur corner. "On a disputé une bonne première mi-temps, raconte Samuel Petit. On a eu plusieurs bonnes actions. Pour moi, le 0-1 était mérité."

Richelle est véritablement entré dans le match après la pause. Mais a manqué une opportunité en or, à la 55’, lorsque Lanckohr, sur penalty, a envoyé le cuir sur la barre. "En deuxième mi-temps, on a davantage subi, poursuit l’entraîneur habaysien. Richelle nous a poussés dans nos derniers retranchements, mais je trouve qu’on a bien défendu. C’est une belle équipe, qui risque d’être dangereuse au tour final. Elle n’est pas en haut de classement pour rien. On a été solide derrière. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Devant, on a moins bien géré nos attaques rapides. On aurait pu être plus dangereux. On s’est contenté de défendre. Or, il y avait peut-être la place pour leur faire plus mal."

À la 75’, un but de Richelle a été annulé pour hors-jeu. "Un hors-jeu manifeste." Et finalement, dans les arrêts de jeu, Molinari a mis fin au suspense sur une contre-attaque bien menée (0-2). "Un match nul n’aurait pas été immérité, reconnaît Samuel Petit. Il nous reste un dernier match, qui sera important contre Mormont. On va le jouer sérieusement. On doit rester dans le rythme. En tout cas, je trouve que Mormont mérite sa place au tour final. Ça devrait être la quatrième équipe, avec Richelle, Raeren et nous."

Richelle 0 – Habay 2

Arbitre: M. Patris.

Cartes jaunes: Halleux, Spano, Meys, Vélégan, Ajavon, Léonard.

Buts: Copette, sur pen. (39’, 0-1), Molinari (90’+1, 0-2).

RICHELLE: Rausin, Servais (63’, Simon), Halleux, Meys, Boulton, Pezzin, Leroy, Lanckohr, Custinne, Spano (80’, Vélégan), Zougar (70’, Thomas).

HABAY: Bartholomé, Brevers (46’, Ajavon), Lecomte, Poncelet, Vialette, Reyter, Jaspierre, Copette (59’, Molinari), Toussaint (75’, Molnar), Deom (55’, Gillet), Léonard.