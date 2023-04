But: Lambertz (0-1, 33e)

"Rocherath en voulait un peu plus que nous et c’est ce qui a fait la différence. Pourtant, on n’a pas pas fait un mauvais match", explique le T2 stavelotain Fabian Deru. "Si Stavelot voulait fêter son titre à la maison, nous nous devions de l’emporter dans l’optique du tour final. La victoire me semble logique", estime le coach adverse Stefan Bongard.

RCS Verviers 3 – Sart 0

Buts: Sy sur pen (1-0, 32e), Boulmalf (2-0, 74e), Bertrand (3-0, 77e)

"Avec la perte de quelques cadres, on fait jouer des jeunes et on fait bonne figure contre un ténor. Ça m’étonne positivement", lâche le président des Béliers Raphaël Boccardo.

"Une équipe en voulait, l’autre pas. Pour le tour final, on n’a plus notre sort entre nos mains", regrette le mentor sartois Rudy Siebenbour.

Trois-Frontières 1 – Franchimont 2

Buts: Masset (1-0, 35e), Bielen (1-1, 52e), Demoulin (1-2, 69e)

"C’est la première fois de la saison qu’on concède autant d’occasions et Franchimont mérite amplement sa victoire", reconnaît l’entraîneur du FC3F Fabrice Burdziak. "Malgré nos nombreuses occasions, on était mené à la pause. C’est très frustrant. Heureusement, on a été plus concret en 2e mi-temps et Demoulin nous sort une frappe dont lui seul a le secret", se réjouit le tacticien des 600 Olivier Laffineur.

La Calamine B 4 – Trois-Ponts 4

Buts: Errens (1-0, 15e), Van Melsen (2-0, 20e ; 3-2, 46e), Cordonnier (2-1, 32e ; 2-2, 43e ; 3-4, 63e), Prévot (3-3, 62e), Mobi (4-4, 89e)

"Quand tu joues vingt minutes sur les nonante, c’est difficile de revendiquer la victoire. Le positif du jour est qu’on n’a rien lâché", avance le T1 calaminois Mike Hendrick.

"On ne fait pas un bon match mais quand on est rejoint ainsi en fin de partie, on ne peut qu’être déçu", note son homologue Grégory Rondeux.

Heusy 3 – Weywertz 5

Buts: Rauw (0-1, 18e), Hanf (0-2, 21e ; 2-5, 85e), Max. Heinen (0-3, 28e ; 2-4, 75e), Kuavita (1-3, 42e), R. Lejeune (2-3, 66e ; 3-5, 87e)

"Totalement inexistant avant la pause, on a montré un tout autre visage par la suite. Malheureusement, à 2-3, on touche le piquet, Raphaël Burguet se blesse, et Weywertz fait le break sur la même phase", explique le mentor heusytois Jessy Dionisio.

"C’est la victoire qu’il fallait pour ne rien regretter", se félicite son vis-à-vis Benjamin De Vuyst. "Dommage ce petit relâchement à 0-3."

Welkenraedt 0 – Recht 3

Buts: Collignon sur pen (0-1, 20e), Kirchens (0-2, 50e), Houbiers csc (0-3, 78e)

"Un match sans enjeu, sans envie, sans caractère. Mes joueurs ont déjà la tête en vacances", dixit le technicien de Welkenraedt Greg Degotte. "Elle fait du bien ! Le remède à la négativité et à la critique reste la victoire", avance l’entraîneur rechtois Jérôme Stark.

Amblève 4 – H. Fagnes 3

Buts: Veithen (1-0, 15e), Piette (1-1, 38e), Nizet (1-2, 50e), Piette (1-3, 57e), N. Henon csc (2-3, 61e), Meessen (3-3, 63e), Goenen (4-3, 85e)

Cartes rouges à Amblève: Hilgers (2j, 50e), Zeimmes (2j, 83e)

Carte rouge aux Hautes Fagnes: S. Henon (2j, 50e)

"On a la possibilité de faire 1-4 puis on encaisse un bête but qui les remotive. Ensuite, il en voulait plus que nous", note le tacticien fagnard Greg Hendrick. "Je pense avoir vécu le match le plus déplorable de la saison, et ce malgré la victoire", déplore le coach amelois Robin Demarteau.

Waimes F. 2 – Emmels 3

Buts: Doucene (1-0, 15e), Schoepges (1-1, 32e), Krings (2-1, 61e), Picquereau (2-2, 75e), Gollac sur pen (2-3, 95e)

"À la 95e, on joue mal un 3 contre 2 et, sur le contre, on concède un penalty. C’est à l’image de notre saison", peste le coach waimerais Jean-Claude Sonnet. "J’ai apprécié la mentalité de mes gars qui ont tout donné pour inverser la tendance et arracher la victoire", se félicite pour sa part son homologue Éric Richter.

EN BREF

Mathias Gillet va retrouver la P1

On savait le jeune attaquant sartois sur le départ, mais on connaît à présent sa future destination. Mathias Gillet évoluera à Stavelot la saison prochaine. "Je voulais rejoindre la nationale mais le projet ne s’est pas réalisé", précise le futur Stavelotain. "J’ai donc opté pour Stavelot qui avait pris contact avec moi. Je vais retrouver la P1 que j’ai connue il y a trois ans avec Ster-Francorchamps."