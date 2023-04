Évolution du score: 10e: 26-10, 20e: 54-26 (28-16), 30e: 79-34 (25-12), 40e : 109-46 (30-12).

BC VERVIERS: Wilkin M. 10, Lodomez 12, Akinbodu 11, Roosen 28, Wilkin G. 20, Pitz 8, Mahiat 10, Lerho 2, Buscicchio 0, Delsemme 8.

Tout un symbole, c’est le capitaine verviétois qui inscrivait le 100e point de son équipe pour cette dernière à domicile. Quatre minutes plus tard, le buzzer mettait un terme à sept années enchaînées par Mayron Wilkin au BC Verviers puisque ce dernier a décidé de migrer vers Henri-Chapelle la saison prochaine. L’occasion de fêter le valeureux capitaine qui a toujours tenté de booster ses coéquipiers malgré l’accumulation de saisons compliquées en TDM2 et en R1. Panier gourmand, sweat avec l’inscription "Ô Capitaine ! Mon Capitaine !" (NDLR: citation rendue célèbre par le film le Cercle des Poètes Disparus) et discours de remerciement ont bien failli faire verser une larme au meneur verviétois qui faisait un peu partie des meubles. La fête pouvait commencer, de l’aveu de celui-ci, elle s’est terminée à 6 h 30 du matin !

On s’en doutait, le BC Verviers n’a fait qu’une bouchée d’une équipe d’Ans dernière du général et pas du tout à sa place dans la division. Gilles Wilkin a lancé les siens (5-0) avant une brève réaction liégeoise (5-6) grâce à deux tirs à trois points convertis. Mais Ans allait très vite abuser du tir à distance sans guère de réussite. Si les visiteurs s’accrochaient encore à 14-10 (5e), ils allaient ensuite rester stériles pendant de longues minutes avec un marquoir qui filait à 30-10 (12e). Les jeunes Verviétois Pitz, Lerho et Mahiat pouvaient prendre part au jeu et tout suspense avait disparu au repos (54-26). "On a fait le job sérieusement jusqu’au bout, c’est ce que j’avais demandé aux joueurs", apprécie le coach Bruno Dagnely. "Pour cette dernière à domicile, c’était le minimum pour remercier les supporters, le président, le club et les supporters."

Andenne battu, il reste mathématiquement une possibilité de maintien. Il faudrait que le BC Verviers s’impose lors de la dernière journée à Neufchâteau et qu’Andenne soit battu à Ans. Difficile d’imaginer voir la deuxième condition se réaliser…