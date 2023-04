Malmedy a sécurisé sa troisième place, Hombourg a assuré son maintien en P1 (photos)

La première période n’a guère été emballante. Il fallait attendre la 31e pour voir un beau mouvement malmédien au prix d’un bel effort de Nijhof sur le flanc droit. Le tir de Custinne était cependant contré avant que la frappe de Bucak ne soit repoussée par Stassen. Sur le "rebond", Crosset plaçait au-dessus… Cinq minutes plus tard, Custinne servait Nijhof qui plaçait à côté. C’était à peu près tout rayon occasions franches. La deuxième mi-temps partait dans tous les sens. Alors que Remco Evenepoel venait d’attaquer dans la Redoute, l’inévitable Bauwens plaçait les visiteurs aux commandes en plantant son 19e but de la saison. Malmedy réagissait directement: un coup-franc de Denis était parfaitement touché par Samray (1-1). Les Oranges reprenaient l’avantage peu après l’heure de jeu: un coup-franc de Baltus était dévié par Bauwens vers Dorthu, qui trompait Hagemann (1-2). Le même Bauwens héritait ensuite de deux grosses occasions d’accentuer l’avance hombourgeoise mais ne les cadrait pas. Bien servi par Quentin Jacob, Vicqueray remettait alors les deux équipes à égalité. Le score ne bougeait plus. "On n’a pas vu un grand match. Je pense que notre match de jeudi en Coupe a pesé dans les jambes, estimait Selatine Deniz, le coach malmédien. Hombourg a eu les possibilités de nous achever, mais on a su revenir. Ce n’est pas arrivé si souvent cette saison." Côté hombourgeois, Romain Cerfontaine pouvait tout de même savourer. "Cela reste un bon point contre une très belle équipe. Je suis très heureux pour les joueurs qui ont bien travaillé. Je suis fier d’eux et de tout le staff. On reste sur un 11/15." Pas rien, en effet, quand on lutte pour son maintien.

Malmundaria 2 - Hombourg 2

Arbitre: M. Vitiello

Cartes jaunes: Bucak, Denis ; Schwontzen, Bartholomé, Degueldre, D. Meunier.

Buts: Bauwens (0-1, 52e), Samray (1-1, 54e), Dorthu (1-2, 62e), Vicqueray (3-2, 70e).

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Simon, Bucak (77e Dupont), Denis, Custinne (67e Q. Jacob), Nijhof, Vicqueray (77e Dethier), Crosset (77e Geelen).

HOMBOURG: Stassen, Dorthu (81e Martin), Bayard, Degueldre, Beckers, Baltus (90e Schnackers), Bartholomé, D. Meunier, Schwontzen (56e S. Meunier), Wets (81e Belboom), Bauwens.