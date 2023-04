Évolution du score: 10e: 12-17, 20e: 30-26 (18-9), 30e: 50-48 (20-22), 40e : 67-62 (17-14).

R CASINO SPA: Pluys 13, Piron 5, Muller 7, Rossinfosse 9, Huby 18, Cornet 0, Seynaeve 4, Mathieu 2, Beauve 4.

"Déjà privé de Lamy, on devait en plus se passer de Hendrick blessé", explique Michel Pluys qui se déplaçait avec Spa chez le leader qui grâce à ce succès a pu fêter son titre. "Je suis très fier de notre prestation et de l’énergie dont nous avons fait preuve pour faire douter Waremme."

Si Spa a pris le meilleur départ (12-17), les locaux réagissaient en vue du repos (30-26). "La pièce pouvait tomber d’un côté comme de l’autre, nous méritons amplement notre position et pouvons être très fiers de notre championnat", tire déjà en conclusions un coach qui peut encore espérer revenir sur la deuxième place puisque Alleur B a aussi été battu ce week-end. "Au complet, peut-être que nous aurions pu faire mieux mais avec des si… Félicitations à Waremme qui propose un basket plaisant, bravo au coach et aux joueurs qui méritent ce titre de champion."

A.Jupille 90 - RBC Welkenraedt 73

Évolution du score: 10e: 24-18, 20e: 51-40 (27-22), 30e: 70-58 (19-18), 40e : 90-73 (20-15).

RBC WELKENRAEDT: Mond 10, Leemans 8, Fyon 29, Hensen 6, Touette 20.

"Grosse prestation de Fyon et Touette dans un match très dur à gérer physiquement face à un adversaire bien plus affûté", explique Fabrice Leemans qui ne pouvait compter que sur cinq joueurs, lui y compris ! "Je suis content de notre match avec des gars qui se sont battus jusqu’au bout malgré la fatigue. On encaisse 17 tirs à 3 points, c’est là que la différence s’est faite offensivement."

Hannut BC 65 - Henri-Chapelle 71

Évolution du score: 10e: 23-17, 20e: 42-32 (19-15), 30e: 50-49 (8-17), 40e : 65-71 (15-22).

HENRI-CHAPELLE: Perin 4, Viellevoye 20, Thélen 5, Henkens 0, Delhaes R. 5, Tandler 9, Lekeu 0, Delhaes A. 4, Remacle 24.

"La motivation était au maximum car nous avions lu les commentaires du coach des Verts sur l’équipe la plus vieille de la série et aux replis défaillants...", explique Fred Ledain, le coach de Henri-Chapelle. "Vainqueurs à l’aller et à la fin d’une saison stressante et compliquée, nous avions à cœur de montrer que nous n’étions pas si lents"

Un peu mous dans les premiers échanges, les Capellois subissaient mais limitaient la casse offensivement pour atteindre le repos à -10.

"Disposés en zone dès la reprise, nous redressions la barre dans le troisième acte pour passer devant dans le quatrième", détaille le T1. "Nous assurions l’essentiel et remportions une dixième victoire synonyme de neuvième place. Si cette victoire est collective, Remacle en première mi-temps et Viellevoye ont été prépondérants."